¿Qué le pasó?: Productor de Vértigo aseguró que Mauricio Pinilla «no estaba 100%» en el programa

La participación de Mauricio Pinilla en Vértigo generó numerosos comentarios en redes sociales debido a sus intervenciones y a los intercambios que protagonizó con otros invitados.

En medio de las reacciones, Jaime Figueroa, productor de invitados del estelar, entregó detalles de lo que ocurrió esa noche. El integrante del equipo conversó sobre el tema en Alfombra Roja, donde explicó cómo observaron el comportamiento del exfutbolista desde la producción.

Durante el programa también recogieron las opiniones de otros presentes en el estudio. Tita Ureta manifestó: “Todavía es galán, tira la talla como buen chileno, pero cuando ya uno habla de que hay un tema de poder ir en contra de tu vida, yo creo que ahí hay que poner ojo y no se está tratando, o sea, no quiere ayuda, dice que él puede solo. Se notaba que Mauricio no estaba en su 100%“, comentó.

Por su parte, Daniella Chávez tuvo una percepción distinta y destacó: “Es como otro Mauricio y tiene otra energía. Eso es muy televisivo y a la gente le gusta”, dijo.

Laura Prieto, en tanto, también se refirió a su interacción con él: “Yo con la mirada no miento, me cae increíble Mauricio y entiendo la talla, todos lo entendimos”.

El propio Pinilla valoró su participación y aseguró: “Vengo a Vértigo desde los 18 años, tengo 42 hoy día. Imagínate. Así que soy feliz, me divierto mucho, la gente decide, así que tratamos de dar lo mejor posible. Gané el (Vértigo) Extremo y hoy me tocó salir antes, pero feliz”, dijo.

¿Pinilla había consumido alcohol?

Uno de los puntos que Jaime Figueroa quiso aclarar fue la posibilidad de que el exfutbolista hubiera consumido alcohol antes del programa, hipótesis que surgió entre los usuarios de redes sociales.

Al respecto, el productor fue categórico: “Yo, por lo menos, jamás sentí un olor o algo de alcohol. Jamás. Eso te lo puedo decir”.

Sobre el rumor del alcohol, señaló: “Es que en un momento (…) Mauricio le pregunta a Marlén, cuando estaba hablando sobre su rol de corredora de propiedades, él le dice, ‘bueno, ¿y viene con la casa la modelo?’ o una cosa así”.

Desde la producción, Figueroa relató: “Entonces, chuta, ahí dijimos… ‘ya, chiste malo. Antiguo, otro Chile’“, reveló.

El segundo episodio ocurrió cuando Olivari y Prieto conversaban sobre su espectáculo Divas en Pantuflas y los lugares donde se presentaban. En ese contexto, Pinilla preguntó “¿y a domicilio van?”. “Otro cometario desafortunado, estuvo de más”, comentó el productor.

“Entonces, ahí uno dice, bueno, son ciertos warning, o sea, alertas que dices ‘no está 100% conectado con la realidad de dónde está, en el contexto en el que está’“, explicó.

Finalmente, el integrante del equipo de Vértigo insistió: “Estuve mucho tiempo con Mauricio antes de salir, de comenzar el programa y, un copete, un whisky, una piscola o algo así, cero. No tomó nada“, afirmó.

“Incluso siempre en los camarines ponemos agua y ofrecemos de repente, por supuesto, un espumante por ejemplo, pero este no fue el caso. Entonces, yo siento que Mauricio ya viene así, ese es su modo“, cerró.

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