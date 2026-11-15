La polémica pregunta que Ivette Vergara evitó responder en La Divina Comida: «Te lo voy a contestar, pero fuera de cámara»
Ivette Vergara fue una de las participantes del más reciente capítulo de La Divina Comida, sin embargo, no quiso responder una pregunta.
Ivette Vergara protagonizó un particular momento durante el último capítulo de La Divina Comida, luego de recibir una pregunta que decidió no responder frente a las cámaras.
En esta oportunidad, la comunicadora participó junto a su esposo, Fernando Solabarrieta, y compartió con Marcelo “Toby” Vega y Verónica Bianchi.
Durante la conversación, Ivette Vergara abordó su futuro televisivo y explicó sobre la farándula: “No menosprecio el género, yo de hecho consumo farándula (…) pero yo no me siento cómoda, porque yo siempre he rayado la cancha respecto a mi vida”, señaló.
“Creo que uno tiene que ser consecuente y a mí no me gusta que se metan en mi vida privada”, aseguró.
En esa misma línea, reflexionó sobre su trayectoria en televisión: “Yo partí muy chica en televisión, a los 17 años, y probablemente cometí muchos errores, abriendo la puerta más de lo que correspondía, pero tengo todo el derecho del mundo a cerrarla”, añadió.
“Si hoy día retrocediera el tiempo, hablaría, pero ya está”, afirmó.
Por su parte, Fernando Solabarrieta respaldó su pensar: “la televisión es nuestro trabajo, no es nuestra vida. Nuestra vida es distinta a la televisión, nuestra vida está afuera de la televisión”, expresó.
La polémica pregunta que Ivette Vergara evitó responder en La Divina Comida
En medio de la conversación, Verónica Bianchi aprovechó para consultar a Ivette Vergara sobre una reciente controversia vinculada a un episodio de exceso de velocidad.
“Te quiero preguntar, si no me lo quieres responder, no me lo respondes. Todo esto que ustedes dicen con respecto a los lazos que quizás no forjaron como amistad dentro de los canales o dentro de los medios, ¿crees que te perjudicó ahora con toda la situación que pasó hace poco de manejar a exceso de velocidad, además por todo lo que hablaron de ti en los medios?”, preguntó.
Ante la consulta, la animadora manifestó su disposición a conversar sobre el asunto, aunque estableció una condición.
“Te lo voy a contestar, pero fuera de cámara”, respondió Ivette Vergara.
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