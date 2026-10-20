Mon Laferte, Daddy Yankee y más figuras de la música se presentarán en los Latin Grammy 2026: cómo ver la ceremonia

La Academia Latina de la Grabación anunció a los primeros artistas que se presentarán en la 27.ª edición de los Latin Grammy. La lista reúne a figuras como Mon Laferte, Rosalía, Daddy Yankee y Juanes.

El espectáculo también contará con Anitta, Silvana Estrada, Kany García, Carín León, Elena Rose, Rawayana, Xavi, Banda Los Recoditos y Vivir Quintana.

Es importante recordar que la chilena Mon Laferte competirá en seis categorías. Entre ellas Álbum del Año por «Femme Fatale», además de Grabación del Año y Canción del Año por el tema homónimo.

En tanto, los artistas que recibieron mayores nominaciones fueron Rosalía y Jorge Drexler con siete cada uno.

Además, es importante señalar que otros artistas chilenos también figuran entre los nominados de los Latin Grammy 2026. Francisca Valenzuela competirá en la categoría Mejor Canción Alternativa por «Bugambilia», tema que interpreta junto a Francisco Victoria. En tanto, Los Tres buscarán llevarse el premio a Mejor Video Musical Versión Corta por «INRI», dirigido por Pato Escala.

¿Cuándo es la ceremonia?

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La transmisión en vivo estará a cargo de Univision y comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, con una antesala programada para las 19:00 horas. La organización anunciará próximamente más detalles sobre la Premiere de los Latin Grammy, instancia en la que se entregará la mayoría de los premios.

En Chile, la ceremonia de los Latin Grammy 2026 se podrá ver en vivo a través del canal de cable TNT y de la plataforma de streaming Max, anteriormente conocida como HBO Max. La Alfombra Roja iniciará a las 21:00 horas y la ceremonia a las 22:00 horas.

También te podría interesar leer: Mon Laferte pide a María José Quintanilla para el Festival de Viña

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google