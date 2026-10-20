Senapred declara Alerta Roja en la Región Metropolitana por intensas lluvias

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para toda la Región Metropolitana debido a las condiciones climáticas.

El organismo dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales. El anuncio se produce mientras un sistema frontal afecta a la zona central del país.

Las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada mantienen la atención puesta en distintos sectores de Santiago. Según los pronósticos difundidos, se esperan lluvias intensas, granizos y la posibles tormentas eléctricas.

Estos fenómenos forman parte de los factores considerados ante el escenario meteorológico que enfrenta la capital. Por ello, las condiciones climáticas se mantienen bajo vigilancia frente a los riesgos asociados a las precipitaciones.

Recomendaciones del Senapred

A través de sus redes sociales, el Senapred hizo una serie de recomendaciones para la ciudadanía frente a la Alerta Roja que rige en la Región Metropolitana. Estas son las siguientes:

Mantener la calma ante la situación.

Acatar las instrucciones de las autoridades y de los organismos de respuesta.

Alistarse para una posoble evacuación.

Mantenerse informado sobre el evento a través de medios oficiales.

Noticia en desarrollo…

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