«Después que queda la zo… se va todo a la chu…»: Chino Ríos compartió enigmático mensaje en redes sociales y desató reacciones

Marcelo «Chino» Ríos volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, el extenista publicó una particular reflexión en su cuenta de Instagram que generó comentarios entre sus seguidores.

La publicación apareció en medio de la contingencia meteorológica que mantiene en alerta a distintas zonas del país por un sistema frontal anunciado para esta jornada.

En ese contexto, el Chino Ríos compartió una selfie junto a un mensaje que no pasó inadvertido.

«Después de la tormenta queda la zo…, después que queda la zo… se va todo a la chu… Soberbio chino», escribió el exdeportista en la plataforma.

Las reacciones que dejó la publicación del Chino Ríos

El extenista no entregó detalles sobre el significado de sus palabras ni explicó a qué situación hacía referencia. Sin embargo, esto no impidió que su publicación generara distintas reacciones en el cibermundo.

«Cuanta honestidad y 0 filosofía»; «Ha llegado nuestro profeta»; «El número 1 puede postear lo que quiera»; «grande número 1 un abrazo», fueron algunos de los comentarios que dejó el post del Chino Ríos.

Pese a los comentarios que generó, el ex de Paula Pavic no agregó más antecedentes sobre la reflexión que compartió en Instagram.

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