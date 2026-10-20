¿Raquel Argandoña será abuela?: la publicación que encendió las alarmas en redes sociales

Recientemente, Erika Robayó, expareja de Nano Calderón sorprendió en redes sociales tras confirmar una importante noticia. Resulta que este lunes, confirmó que está embarazada y publicó una emotiva dedicatoria para el bebé que espera.

La joven utilizó sus historias de Instagram para dar a conocer la noticia con una fotografía de una ecografía.

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«Hay noticias que te cambian la vida para siempre, que llenan tu corazón de emociones y te hacen mirar el futuro con otros ojos», señaló.

En el mismo mensaje, Erika Robayó manifestó la felicidad que le provoca esta nueva etapa. «Mi corazón tiene un motivo más para latir con fuerza y mi vida una razón más para creer en los milagros», expresó.

La joven continuó su publicación con un mensaje dirigido directamente al bebé que viene en camino. «Te espero con todo mi amor, mi bebé», agregó.

Finalmente, cerró la dedicatoria con una frase en la que hizo referencia a la relación que espera construir con su futuro hijo o hija.

«Con amor, una mamá que ya te ama más de lo que las palabras pueden explicar. Somos tú y yo», mencionó.

Vale señalar que el anuncio de Erika Robayó se produce pocas semanas después de que se conociera el quiebre de su relación con Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón.

Este antecedente no tardó en generar especulaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública que permita establecer si Nano Calderón es el padre del bebé que espera la joven.

En su publicación, Erika Robayó tampoco hizo referencia a su expareja ni entregó antecedentes sobre la identidad del padre.

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