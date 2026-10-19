«En una pieza de mi casa»: Periodista de CHV recordó dolorosa infidelidad e impactó a Diana Bolocco con su relato

Durante una reciente emisión de Fiebre de Canto, el periodista Juan Vera Valdés sorprendió a Diana Bolocco al contar que descubrió una infidelidad en su propia casa.

El episodio salió a la conversación después de que el comunicador interpretara «Bella sin alma», de Ricardo Cocciante.

En este sentido, al escucharlo, la animadora percibió que la letra podía tener una conexión con su vida y le preguntó si había vivido alguna experiencia que explicara su interpretación.

Juan Vera Valdés no esquivó la pregunta y compartió un episodio de su pasado amoroso.

Juan Vera Valdés se sinceró

«Me fueron infiel en mi casa, no había nada serio, pero había un vínculo», confesó el participante de Fiebre de Canto ante la sorpresa de la conductora y los presentes.

El periodista de CHV explicó que todo ocurrió durante una fiesta que se realizaba en su hogar. En medio de la celebración, descubrió que la mujer con la que mantenía ese vínculo estaba en una habitación con otra persona que también había asistido al encuentro.

«Fue en una pieza de mi casa, no en la mía. Fue con una persona de la fiesta», relató, entregando detalles de una situación que lo tomó por sorpresa.

Según mencionó, ella se habría defendido argumentando que entre ambos no existía una relación formal. Sin embargo, la explicación no habría convencido a Juan Vera Valdés, a quien aseguró que «Le dije: ‘sal de acá».

Además, el periodista recordó que los encontró a ambos en la habitación y que ambos estaban sobre una cama y se besaban frente a frente.

«Se estaban besando en la cama, cara a cara», mencionó. Luego, para finalizar su relato expresó: «Gracias, mujer sin alma».

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