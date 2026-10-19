María José Quintanilla sorprende a sus seguidores con importante anuncio

Recientemente, María José Quintanilla anunció la reprogramación del concierto que realizaría este martes 20 de octubre en el Santander Arena, debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para Santiago.

La artista dio a conocer la noticia durante la noche del domingo mediante sus redes sociales. Según explicó, el riesgo asociado a las lluvias, los fuertes vientos, las tormentas eléctricas y la posible caída de granizos llevó a tomar esta decisión.

El anuncio también se produjo luego de que las autoridades declararan Alerta Roja ante el sistema frontal que afectaría a la capital.

«Parientes, lo primero es cuidarnos, siempre», escribió la intérprete al comunicar la suspensión del espectáculo.

María José Quintanilla confirma nueva fecha para su concierto

La cantante anunció que el espectáculo quedó programado para el próximo viernes 30 de octubre.

María José Quintanilla también entregó detalles sobre los motivos detrás de la medida.

«Como declararon Alerta Roja y no sabemos las consecuencias que pueden suceder, se decidió suspender el concierto de este 20 de octubre», mencionó.

La artista aprovechó la instancia para enviar un mensaje a sus fanáticos.

«Solo les quiero decir, parientes, que ustedes son mi familia… y lo primero es cuidarnos. Nada en nuestra historia ha sido fácil, pero por eso lo vamos a disfrutar más», expresó.

Por último, María José Quintanilla invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer más información sobre el espectáculo reprogramado.

«Nos veremos este 30 de octubre con más música, con más sorpresas, pero por sobre todo con más amor. Gracias por todo, parientes. Ustedes son todo lo que está bien», mencionó.

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