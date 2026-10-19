Preocupación por Stephanie Vaquer

La participación de Stephanie Vaquer en WWE Money in the Bank terminó con preocupación por su estado físico. La luchadora chilena perdió el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan y, tras el enfrentamiento, presentó dificultades para levantarse y caminar.

Luego del combate se han viralizado diversos registros que han encendido las alarmas entre sus seguidores.

La inquietud continuó durante el último episodio de Monday Night Raw. En esa ocasión, la deportista apareció con muletas mientras protagonizaba un segmento junto a Becky Lynch, una situación que volvió a poner el foco en su condición física.

Sin embargo, un nuevo reporte entregó una señal positiva sobre el futuro de la chilena en la compañía de lucha libre. El periodista especializado Dave Meltzer abordó el caso en el Wrestling Observer Newsletter y entregó detalles al respecto.

De acuerdo con el comunicador, las molestias de Vaquer no formaron parte de una trama preparada por WWE, sino que correspondieron a un problema físico real. Sin embargo, indicó que no se espera que la luchadora deba alejarse del cuadrilátero durante un período prolongado.

«La lesión de Vaquer en el combate del evento de pago por ver fue legítima, no una historia, pero no se espera que esté fuera por mucho tiempo», mencionó Dave Meltzer.

Vale señalar que la lesión habría ocurrido durante la lucha de triple amenaza en Money in the Bank. En un momento del combate, Vaquer ejecutó una plancha cruzada hacia el exterior del cuadrilátero, pero aterrizó de manera aparatosa. De todos modos, la chilena continuó luchando hasta el final y terminó perdiendo el Campeonato Mundial Femenino.

Por ahora, no se ha informado públicamente un diagnóstico médico específico ni existe una fecha confirmada para su regreso a la competencia. Aunque los antecedentes apuntan a que la ausencia de la luchadora sería breve.

Looked like Stephanie Vaquer came down on the same ankle/leg that was previously injured. Then struggled through a back breaker coming down on her ankle. #MITB https://t.co/wGRyUYNXaZ — Promo Joe (@PromoJoeYT) October 11, 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google