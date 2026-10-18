¿Del Gobierno a Fiebre de Canto?: Integrante del Gabinete aseguró que le ofrecieron entrar al programa

Mara Sedini reveló que Chilevisión la contactó para participar en Fiebre de Canto, el programa que reúne a figuras de distintos ámbitos para mostrar sus habilidades musicales. Sin embargo, la exvocera del Gobierno de José Antonio Kast decidió rechazar la propuesta porque actualmente tiene otros intereses profesionales.

Desde que el canal comenzó a preparar el casting del espacio, varios nombres surgieron como posibles participantes. La lista incluyó a deportistas, influencers, actores y comediantes, pero también contempló figuras vinculadas al mundo de la política.

Entre las alternativas que evaluó la señal apareció Mara Sedini, quien cuenta con experiencia en el canto. Según confirmó a The Clinic, el canal se comunicó con ella después de su salida del gabinete para ofrecerle un lugar en el programa.

Consultada sobre la propuesta, la conductora de Sin Filtros confirmó que recibió el ofrecimiento, aunque descartó sumarse al espacio televisivo.

Al explicar los motivos de su decisión, Mara Sedini señaló: “Porque no me interesaba. O sea, fantástico que existan esos programas y haya gente que vaya y disfrute, pero no es lo que yo estoy buscando”.

Mara Sedini aseguró que le ofrecieron entrar al programa

Aunque disfruta de la música y las artes escénicas, la exministra aseguró que ya ha rechazado otras propuestas para participar en programas de entretención similares a Fiebre de Canto.

En ese sentido, Mara Sedini destacó su actual trabajo en el espacio de debate político y manifestó: “pero estoy feliz donde estoy. Sin Filtros es un lugar donde me siento cómoda y genero un real aporte al debate político del día de hoy”.

Además, la exvocera abordó la importancia que tiene el arte en su vida y explicó que la música y el teatro han sido parte de su trayectoria personal y laboral.

Al profundizar en este tema, agregó: “El arte es algo que ojalá todas las personas tuvieran en su vida. ¿Por qué? Porque llena, porque sana, porque desarrolla creatividad. Es muy terapéutico. Y para mí el teatro, el canto, siempre tuvieron ese rol, algunas veces de laborales, pero también me hace muy feliz. A mí la música me encanta, entonces hay que ver cómo, cuándo y en qué nivel”.

De esta manera, Mara Sedini descartó incorporarse a Fiebre de Canto, aunque dejó en claro que la música y las artes siguen siendo parte importante de sus intereses.

Leer también: Yamila Reyna contra Pancha Merino: «La misma que hoy se muestra vulnerable, es la que denigra, se ríe y ningunea a las mujeres…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google