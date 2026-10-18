Yamila Reyna contra Pancha Merino: «La misma que hoy se muestra vulnerable, es la que denigra, se ríe y ningunea a las mujeres…»

Yamila Reyna reaccionó con un ácido comentario a las declaraciones de Pancha Merino sobre su separación de Andrea Marrocchino. Esto, luego de que la panelista de Alfombra Roja relatara el dolor que sintió al enterarse de la infidelidad.

La actriz habló sobre el término de su relación en el programa de Canal 13, donde entregó su versión de los hechos luego de que su expareja anunciara una querella en su contra.

Durante el espacio, Pancha Merino rompió en llanto mientras relató: “Llegó esta niña que me comentó que estaban juntos desde marzo. La verdad, estuve en shock, me levantaba para llorar, comer un yogurt. En mi vida había sentido una pena tan profunda… la verdad, yo pensé que me iba a volver loca”.

“Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel y yo le creí. Porque yo jamás juraría por mi papá y mi mamá”, agregó.

El comentario de Yamila Reyna contra Pancha Merino

Las declaraciones de Pancha Merino generaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios le entregaron mensajes de apoyo, otros recordaron comentarios que habría realizado anteriormente.

Entre las reacciones destacó la de Yamila Reyna, quien, según recogió la cuenta de Instagram Sin Caretas, le mandó un mensaje en los comentarios.

En su comentario, la comediante cuestionó la actitud de la panelista y escribió: “La misma que hoy se muestra vulnerable, es la misma que denigra, se ríe y ningunea a las mujeres que hemos pasado procesos difíciles”.

Luego, la argentina aludió a las críticas que Pancha Merino habría realizado cuando ella habló sobre su separación de Américo. En esa línea, señaló: “A mí me criticaste diciendo que ‘se victimiza’, ahora yo podría decir lo mismo de vos, pero en cambio entiendo tu dolor, y espero que pronto pase esa pena y esa sensación de traición, porque nadie la merece”.

Finalmente, Yamila Reyna remató: “Pero creo que esto es un aprendizaje para que comiences a ser más empática y aprendas a informarte antes de inventar y criticar a otra mujer sin saber y peor aún, sin ponerte en su lugar”, agregó.

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