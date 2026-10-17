«Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel y yo le creí (…) Todos sabían menos yo…»

Pancha Merino vivió un emotivo momento en pantalla al hablar sobre su quiebre con Andrea Marocchino, y la querella que el italiano puso en su contra.

El empresario italiano busca que la justicia condene a la actriz por los comentarios que realizó en televisión meses atrás, luego de enterarse de la infidelidad que habría ocurrido durante su relación.

El tema se abordó en Alfombra Roja, de Canal 13, donde Pancha Merino dejó su puesto de panelista para conversar con Nacho Gutiérrez y Millaray Viera sobre las consecuencias personales que enfrentó tras conocer la noticia.

“Es primera vez que me son infiel de esta manera. Es un shock impresionante”, confesó la actriz al recordar el impacto que tuvo la situación.

Pancha Merino se sinceró sobre complejo momento

Durante la conversación, la panelista explicó que supo de la supuesta relación paralela seis meses después de terminar con Marocchino. En ese momento, atribuyó el quiebre al desgaste de la pareja y a sus diferencias en los estilos de vida, aunque reconoció que los problemas venían desde antes.

Según su relato, amigos en común y trabajadores de la empresa de su exsuegro, Luciano Marocchino, le contaron que Andrea habría mantenido una relación con otra persona durante los cuatro meses anteriores a la ruptura.

Al recordar el sufrimiento que vivió tras conocer los antecedentes, Pancha Merino se emocionó hasta las lágrimas y reconoció: “En mi vida había sentido una pena tan profunda (…) La verdad, yo pensé que me iba a volver loca”.

También contó que actualmente toma antidepresivos y que ha gastado “una fortuna” en profesionales de la salud mental.

El momento de encararlo

Otro de los momentos más sensibles ocurrió cuando la actriz recordó la conversación que tuvo con su expareja después de enterarse de la infidelidad.

Entre lágrimas, Pancha Merino relató las palabras con las que intentó obtener una explicación: “Yo lo único que le pedía… ‘puedes venir a darme un abrazo, puedes venir a darme el último… Me puedes decir la verdad’”.

Luego, aseguró: “Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel y yo le creí. Porque yo jamás juraría por mi papá y mi mamá”, recordó.

La actriz también mencionó las promesas que, según su testimonio, recibió durante la relación: “Yo lo único que le pedía es que me dijera por qué (…) Él me dijo que me iba a querer toda la vida, que iba a estar conmigo y me iba a proteger toda la vida. Yo sé que es súper Disney esa hueá, pero…”.

Además, apuntó al entorno familiar del empresario y afirmó: “Tengo entendido que incluso su padre sabía que él tenía un affaire, una amante, que incluso le había arrendado un departamento a la nueva novia. Todos sabían menos yo”.

Finalmente, Pancha Merino señaló que conoció las querellas presentadas por Andrea Marocchino y su actual pareja a través de la prensa, tras leer la información publicada por Glamorama. La actriz aseguró que no le sorprendió la situación, pues, según explicó, su expareja se desligó completamente de ella y de sus hijos.

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