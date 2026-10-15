Don Francisco le lanzó atrevida talla a Pancha Merino y ella sorprendió con su respuesta: «Elija, ¿dónde quiere…?»

Este miércoles, Don Francisco y Pancha Merino protagonizaron una inesperada situación en «Alfombra Roja» de Canal 13.

Todo surgió a raíz de una broma del animador a la actriz en pleno programa, al que ella respondió sin problemas.

La broma de Don Francisco a Pancha Merino

Mario Kreutzberger llegó al espacio de Canal 13 para conversar sobre la próxima edición de la Teletón 2026, que se realizará los días 6 y 7 de noviembre.

Durante el saludo inicial, el comunicador optó por dirigirse a los integrantes del panel sin mencionar a cada uno por su nombre. «Un saludo a todas y a todos para no nombrarlos a cada uno de ustedes», señaló.

Frente a esto, Pancha Merino indicó: «Tampoco es que se acuerde mucho de nuestros nombres, Don Francisco».

En este sentido, recordó una práctica que utilizaba en sus años al frente de Sábado Gigantem cuando recurría a pequeños papeles con los nombres de los integrantes del público para poder identificarlos.

De este modo, Don Francisco lanzó una talla, en la que hizo referencia al escote de la actriz.

«A ti no tenemos dónde ponerte el nombre», le mencionó Pancha Merino, en alusión a su vestuario.

Lejos de quedarse en silencio la panelista le siguió el juego y se paró de su asiento. «Elija, ¿dónde quiere poner el nombre?», le dijo al conductor.

La reacción provocó una nueva respuesta del animador, quien evaluó cómo resolver el particular desafío. «Vamos a tener que poner un papelito chiquito», indicó.

En este contexto, Millaray Viera reaccionó y le dijo a Pancha Merino: «Amiga, córtala, compórtate».

Sin embargo, esto no terminó a acá. Resulta que luego Don Francisco le dijo: «Como es chico el papelito, dice ‘Ancha Merino’, no dice ‘Pancha'»

La panelista no dejó pasar el comentario y respondió rápidamente. «Ancha será antes, ahora estoy flaca», mencionó la actriz.

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