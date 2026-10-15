15 Oct, 2026. 16:09 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega cuándo volverían las precipitaciones a Santiago

Durante la tarde de este jueves, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo volvería la lluvia a Santiago.

Por Iván López

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