15 Oct, 2026. 16:09 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega cuándo volverían las precipitaciones a Santiago
Durante la tarde de este jueves, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo volvería la lluvia a Santiago.
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