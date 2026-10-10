10 Oct, 2026. 17:41 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Confirman el regreso de las precipitaciones y la posibilidad de tormentas eléctricas en la capital
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima a nivel nacional para los próximos días.
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