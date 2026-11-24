Mon Laferte sumó un importante reconocimiento internacional y marcó un nuevo hito para la música chilena. Resulta que su canción «Tu Falta de Querer» superó los mil millones de reproducciones en Spotify e ingresó al exclusivo Billions Club de la plataforma.

De esta manera, la intérprete se convirtió en la primera artista femenina chilena en conseguir que una de sus canciones alcance dicha cifra en la plataforma. Un logro que reafirma el alcance internacional de su música y la vigencia de uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

El récord que consiguió Mon Laferte

Cabe destacar que «Tu Falta de Querer» fue estrenada en 2015. Desde entonces, la canción se transformó en uno de los mayores éxitos de la cantante, conquistando al público tanto en Chile como en distintos países de Latinoamérica.

Además, su ingreso al Billions Club amplía la presencia nacional en este selecto grupo. Hasta ahora, otros temas chilenos habían superado los mil millones de reproducciones. Hablamos de «Gata Only», de FloyyMenor y Cris MJ, y «Una Noche en Medellín», de Cris MJ.

Ahora, Mon Laferte se suma a ese selecto listado con una canción que ha logrado mantenerse vigente durante más de una década. Su interpretación cargada de emoción y la historia que transmite siguen conectando con nuevas generaciones de oyentes alrededor del mundo.

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