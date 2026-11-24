Roberto Cox abrió las puertas de su departamento y compartió varios detalles de su vida en el espacio digital «Visitando la Casa de los Famosos» de Vamo a Calmarno.

En esta instancia, Jaime Proox y Roberto Rosinelli llegaron hasta el hogar del rostro de CHV que para conversar sobre su trayectoria y detalles de su vida personal.

Durante el recorrido, el comunicador mostró distintos rincones de su vivienda, entre ellos su terraza, oficina y un estudio de música con acondicionamiento acústico. También compartió recuerdos de sus viajes y repasó algunas de las experiencias que han marcado su carrera.

La conversación pasó por diversos temas de su trayectoria profesional. Entre ellos, un conflicto que tuvo con Jorge Sampaoli tras realizar el documental «El Zurdo, revancha del ninguneado». En concreto, aseguró que al entrenador no le gustó el título y que a partir de ese desacuerdo dejó de hablarle.

Roberto Cox y su participación en la Teletón

Además, uno de los temas de los que habló que llamó la atención fue su participación en la Teletón. Roberto Cox estuvo presente en la cruzada solidaria, aunque lo hizo como DJ y no como uno de los rostros encargados de conducir la transmisión televisiva.

Al respecto, el periodista y tambien DJ reconoció que le habría gustado asumir un rol distinto durante el evento y participar desde la animación.

«La verdad, no sé cómo eligen a los animadores de la Teletón. No me escogieron, pero me hubiese gustado aportar desde otra faceta como conductor», confesó.

Su relación con JC

Además, Roberto Cox habló sobre su vínculo con Julio César Rodríguez. De este modo, recordó que en una oportundiad mencionó que no son amigos, lo que generó gran impacto y salió en muchos medios.

«No somos amigos, pero no quiere decir que nos llevemos mal», expresó el periodista.

En este sentido, aseguró que mantenían una buena relación profesional. Además, aseguró que no tiene amigos famosos.

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