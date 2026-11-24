Alexandra «La Chama» Méndez y Pamela Díaz protagonizaron un tenso momento según se mostró en un adelanto de «Vértigo Extremo».

En las imágenes se observa a la exchica reality enfrentando directamente a La Fiera. Aunque todavía no se conocen los motivos que originaron la discusión, la venezolana lanzó una dura crítica.

«Literal, pensé que habías superado lo de Tierra Brava, pero creo que sigues siendo la misma cutre de siempre, ordinaria, que hace cosas de mal gusto», express, mientras Pamela Díaz la escuchaba.

Vale señalar que el episodio también contará con la participación de otros rostros conocidos como Otakin, Perla Ilich, Julio Milostich, Joche Bibbó y Titi García-Huidobro.

Esta vez, el grupo llegará hasta Pomaire para realizar diferentes actividades. Entre ellas estarán los trabajos con greda y la limpieza de un pozo séptico.

El origen del conflicto entre Pamela Díaz y La Chama

La tensión entre ambas figuras televisivas no es nueva. Su enfrentamiento comenzó en 2023, cuando compartieron en el reality «Tierra Brava», donde integraban grupos rivales.

Por un lado estaba el equipo encabezado por Pamela Díaz. En la vereda contraria se encontraba Luis Mateucci, quien tenía entre sus filas a la venezolana.

Uno de los episodios que marcó su distanciamiento ocurrió durante una discusión entre La Chama y Max Cabezón. En esa oportunidad, Pamela intervino y cuestionó la actitud de Méndez, acusándola de enfrentarse solamente con determinados participantes.

«¿Por qué conmigo nunca lo haces?», le reclamó entonces la comunicadora.

Desde ese momento, los enfrentamientos verbales se hicieron cada vez más frecuentes.

La disputa también escaló durante un partido de fútbol. En medio de la actividad, Pamela Díaz acusó a La Chama de golpearla en el rostro y empujarla de manera antideportiva.

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