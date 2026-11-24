Una especial experiencia vivieron Rosario Bravo y Yossekit durante la visita de Ca7riel y Paco Amoroso a Chile.

Las queridas integrantes de RadioActiva fueron invitadas a subir al escenario durante el concierto que los músicos argentinos realizaron este lunes 23 de noviembre en el Santander Arena de Santiago.

De este modo, ambas compartieron tarima con el dúo trasandino, que llegó a nuestro país como parte de su gira «Free Spirits World Tour».

El espectáculo también contó con la presencia de otros rostros conocidos que se sumaron al concierto. Entre ellos DrefQuila.

Vale señalar que esta dinámica de invitar a distintas personalidades al escenario se ha repetido en diferentes países de la gira.

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