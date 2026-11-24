Este martes falleció Delfina Guzmán, destacada actriz nacional que tenía 98 años y dejó un importante legado en el teatro, el cine y la televisión nacional. La noticia fue confirmada por sus familiares.

Nacida en Santiago el 7 de abril de 1928, la intérprete dio sus primeros pasos profesionales en 1956. A partir de entonces, construyó una carrera que se prolongó por más de 70 años y la posicionó como una de las grandes referentes de las artes escénicas del país.

Su historia también quedó marcada por el compromiso con la cultura y la libertad de expresión. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue parte fundamental del Teatro Ictus, compañía que encontró en el humor y la sátira una manera de cuestionar la realidad política y social de Chile.

Además, Delfina Guzmán también se ganó el cariño del público a través de numerosas producciones televisivas, especialmente durante la época de mayor éxito de las teleseries de TVN.

Entre sus trabajos más recordados figuran «Sucupira», «La Fiera», «Romané» y «Pampa Ilusión». A esa lista se suma «El circo de las Montini», donde dio vida a Olga Primera Montini, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la ficción nacional, según consignó ADN.

Duelo oficial por la partida de Delfina Guzmán

El fallecimiento de la actriz generó diversas muestras de pesar en el mundo cultural y artístico. Una de las autoridades que reaccionó fue el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien utilizó su cuenta de X para despedir a la intérprete.

«Hoy Chile despide a Delfina Guzmán (1928-2026). Durante más de 70 años nos regaló su talento, su humor y su humanidad, y se ganó un lugar en el corazón de generaciones», expresó

Vale señalar que el Gobierno decretó dos jornadas de duelo nacional en homenaje a la actriz, como reconocimiento a su contribución a la cultura chilena. La medida se aplicará este 24 y 25 de noviembre.

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