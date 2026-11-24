Vibra Fest 2026 confirmó un cambio de ubicación. El festival de música urbana dejará el Hipódromo Chile para trasladarse al Parque Cerrillos, recinto que recibirá su próxima edición el 8 de diciembre.

La organización comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que la decisión responde a las solicitudes del público. Vale señalar que el cambio permitirá contar con un espacio más amplio para recibir a los asistentes.

«Ustedes lo pidieron, nosotros los leímos y ahora sí… VIBRA FEST SE MUDA A PARQUE CERRILLOS», anunciaron.

Nuevas entradas para Vibra Fest 2026

El cambio de recinto no es la única novedad. También se confirmaron nuevas entradas para el evento que cuenta con grandes nombres como Anuel AA, Omar Courtz y más.

La nueva venta comenzará este miércoles a las 12:00 horas, exclusivamente a través de Puntoticket. Eso sí, la organización confirmó que habrá pocos cupos disponibles, por lo que llamaron a los interesados a estar atentos.

¿Qué artistas se presentarán en Vibra Fest 2026?

La cartelera de Vibra Fest 2026 reúne a importantes figuras de la música urbana nacional e internacional.

Entre los principales nombres aparecen Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Kapo, J Alvarez e Ivy Queen. También dirá presente el argentino Ysy A, junto a artistas como Darkiel, Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep, Lenexx, RKM y Eloy.

La escena chilena también tendrá una importante representación en el evento. Jairo Vera, Tobal MJ, Lucky Brown, Sinaka, Bayriton, Loyallty, Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight y Benja Valencia forman parte del cartel.

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