Este martes se confirmó la partida de Delfina Guzmán a sus 98 años. La destacada actriz dejó una profunda huella en el teatro, el cine y la televisión chilena, por lo que su fallecimiento generó múltiples reacciones.

En este sentido, el matinal Contigo en la mañana (CHV) conversó con Rodrigo Muñoz, quien mantiene un vínculo familiar indirecto con la intérprete y compartió algunos recuerdos relacionados con sus últimos años de vida.

El parentesco se explica a través de su hija, Daniela Muñoz, quien tuvo una hija con Camilo Arentsen Eyzaguirre. Este último es hijo de Javiera Eyzaguirre, nieta de Delfina Guzmán.

Durante la conversación, el actor destacó el cariño y la compañía que recibía Delfina Guzmán por parte de sus seres queridos.

«Tenía muchas redes de apoyo, todo el mundo le iba a ver, desde sus hijos hasta sus bisnietos, y los reconocía a todos», relató en el espacio de Chilevisión.

Rodrigo Muñoz revela petición de Delfina Guzmán a su familia

Además, Rodrigo Muñoz recordó un particular gesto que tuvo la actriz hace algunos años. Se trató de una iniciativa que involucró a todos sus familiares.

«Una de las cosas que me llamó la atención es que, hace un par de años, llamó a todo el mundo para sacarse una foto con toda la familia», expresó.

«Eso fue increíble… juntó a toda su familia y sacó la foto. Estaba consciente de su edad», añadió.

Finalmente, Rodrigo Muñoz aclaró que no mantenía un contacto frecuente con la actriz. Sin embargo, seguía teniendo noticias de ella a través de su nieta, quien solía visitarla. «Me enteraba de ella porque mi nieta iba seguido a verla», concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google