Durante los últimos días, se ha hablado mucho sobre un registro de Trini Neira, hija de Pamela Díaz besandoses con Byking, conocido streamer chileno cuyo nombre real es Joaquín Pérez, durante una transmisión en vivo.

El episodio ocurrió la noche del viernes, cuando ambos compartían durante una transmisión en vivo. Entre coqueteos y gestos de complicidad, los jóvenes terminaron dándose un apasionado beso que rápidamente comenzó a circular por internet.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención de los espectadores. Durante la conversación, Trini Neira también se refirió al creador de contenido como «amor», detalle que aumentó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Esto dio mucho que hablar. Incluso Pamela Díaz abordó el tema en «Mañana de Cuento», de Once Stream.

Las palabras de Pamela Díaz

En el programa, Rodrigo «Gallina» Avilés comentó el tema, a lo que Pamela Díaz reaccionó y mencionó cómo se enteró.

«En la noche me llegó al celular. La gente es muy copuchenta», indicó.

Sin embargo, la animadora optó por no referirse más alla sobre el beso de su hija.

Pamela Díaz explicó que con su retoña tienen un acuerdo. «Yo no hablo nada de la Trini y ella no puede hablar nada mío», explicó, dejando en claro que no tiene intenciones de referirse al supuesto romance.

Cabe recordar que los rumores sobre un posible romance entre la hija de Pamela Díaz y el streamer no son nuevos. Ambos ya habían despertado comentarios en redes sociales por su cercanía, aunque el reciente registro volvió a instalar el tema en la conversación digital.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google