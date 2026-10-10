«Tomé la decisión de retirarme antes que el barco se hunda…»: Daniela Aránguiz se sinceró sobre el término de Sígueme en TV+

Daniela Aránguiz abordó su salida de Sígueme durante el último capítulo de Primer Plano, donde entregó detalles sobre la decisión de TV+ de poner fin al programa de farándula y explicó por qué prefirió abandonar el espacio antes de su cierre definitivo.

Esta semana se confirmó que el programa conducido por Julia Vial dejará de emitirse a fines de octubre. Tras conocer la noticia, la exintegrante de Mekano anunció su salida a través de redes sociales.

Según informó El Filtrador, el término del espacio respondería a una reestructuración de la programación del canal. En tanto, Julia Vial continuará en la señal, mientras que Michael Roldán, Catalina Pulido y Pablo Candia también dejarán TV+.

«Antes que el barco se hunda…»: Daniela Aránguiz se sinceró sobre el término de Sígueme en TV+

En conversación con el estelar de Chilevisión, la panelista relató: “Es una decisión muy de un rato para el otro. Fue una decisión tomada en la hora. Nosotros tuvimos una reunión después del programa y se nos cuenta que el programa va a llegar a su fin, o sea que van a matar ‘Sígueme’, y que puede ser que tenga máximo una duración de dos meses, pero se termina”.

Ante este escenario, Daniela Aránguiz señaló: “obviamente yo veo la proyección. Si yo no tengo proyección en un programa, ¿qué voy a hacer ahí?”.

“Y el ambiente de ir a un programa donde todo el mundo está triste no me gusta. Entonces tomé la decisión de retirarme antes que el barco se hunda”, agergó.

Durante la conversación, la exMekano también reveló cuál fue la explicación que recibieron por parte de TV+ para justificar el cierre del espacio. Según relató, les dijeron que el canal ya no buscaba desarrollar contenidos de farándula dura.

Sin embargo, la panelista manifestó sus dudas frente a esa versión y planteó: “Los motivos que nos dijeron que se acababa el programa era que no querían hacer farándula dura. Mi opinión es que eso no es así, porque es imposible que no quieran hacer farándula dura cuando está de moda de nuevo la farándula”, comentó.

Finalmente, Daniela Aránguiz comentó: “Yo siento que ahí hay un tema económico”.

Por su parte, Primer Plano también conversó con Julia Vial, quien confirmó que Sígueme continuará en pantalla hasta fines de octubre.

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