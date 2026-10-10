Estaba invitada a Primer Plano pero no llegó: Fran García-Huidobro reveló complejo incidente que sufrió Kenita Larraín

Kenita Larraín estaba invitada a Primer Plano para abordar distintos episodios de su vida, entre ellos el fallido proyecto televisivo Rubia de Ojos Celestes.

El programa de Chilevisión emitió un reportaje sobre las polémicas que han marcado la trayectoria de la numeróloga, luego de que se viralizara el tráiler de la serie inspirada en su vida, que protagonizó Josefina ‘Pin’ Montané, pero que nunca llegó a estrenarse.

En ese contexto, Kenita Larraín habría sido invitada al estelar para conversar sobre la producción. Sin embargo, finalmente no llegó al espacio, situación que salió a la luz durante el enfrentamiento entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz.

Fran García-Huidobro reveló complejo incidente que sufrió Kenita Larraín

Durante el debate, Sergio Rojas comentó: “Yo me enteré recién de que ella era la invitada (…) entiendo que venía Kenita y al final dijo que no, por eso llamaron a Daniela, eso entiendo”.

Ante sus palabras, Fran García-Huidobro intervino para aclarar lo ocurrido y explicó que la numeróloga habría tenido un inconveniente durante las grabaciones de Vértigo Extremo.

En concreto, la conductora señaló: “Kenita tuvo un pequeño inconveniente en las grabaciones del programa Vértigo, donde también está nuestro amigo Pablo Mackenna”.

Tras escuchar la explicación, Rojas reaccionó con una breve frase: “Viste que era verdad”.

La ausencia de Kenita en Primer Plano se conoció después de que surgieran rumores sobre un supuesto episodio durante las grabaciones de Vértigo Extremo.

El incidente en el programa

De acuerdo con antecedentes comentados en Zona de Estrellas, la exmodelo habría experimentado un momento de especial sensibilidad durante una jornada de registro en La Vega Central.

En el programa, una fuente relató lo que supuestamente ocurrió durante esa instancia: “El equipo que estuvo en la grabación del primer capítulo me cuenta que efectivamente Kenita Larraín estaba demasiado hipersensible; la vieron muy mal”.

Luego, agregó: “Estaban en La Vega Central y de repente alguien le dice algo bonito, le lanza un piropo, y ahí pasa que ella rompe en llanto, pero lloró como María Magdalena”.

“Lo que me dicen es que la vieron muy frágil y vulnerable. Efectivamente a lo mejor no estaba preparada para volver a exponerse de esa manera”, cerraron.

Cabe recordar que hace algunos meses, Kenita Larraín denunció a su exesposo Sergio Ader por violencia intrafamiliar.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google