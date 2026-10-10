Pidió cárcel y una millonaria indemnización: Alexítico interpuso demanda contra Leo Rey tras su conflicto

El conflicto entre Leo Rey y Alexítico sumó un nuevo capítulo judicial. El fundador de La Noche presentó una querella contra su excompañero de banda por el delito de injurias graves con publicidad, a raíz de una serie de declaraciones y episodios que habrían afectado su imagen.

Según informó T13.cl, medio que tuvo acceso al documento judicial, la defensa de Alexítico presentó la acción ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de $1,5 millones.

Alexítico interpuso querella contra Leo Rey tras su conflicto

La acción legal apunta principalmente a las declaraciones que Leo Rey realizó en el programa La Junta, espacio conducido por Julio César Rodríguez. El capítulo se publicó el pasado 17 de septiembre y en él, sobre Alexítico, Leo Rey señaló: «Tiene que chuparlo bien chupado, primero. Pero bien chupado… Chúpelo. Bien chupado».

La periodista Cecilia Gutiérrez también abordó la situación en sus redes sociales. Según explicó, la querella sostiene que el cantante habría mantenido una actitud ofensiva contra Alexítico durante aproximadamente diez años.

Al resumir uno de los principales argumentos de la presentación judicial, la comunicadora señaló: “Lo que más insiste esta querella es que hay una persistencia del ánimo de injuriarlo”.

Otro antecedente corresponde a lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026, durante el evento televisado La Gran Fonda de Chile, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El momento más viral fue cuando empezando su presentación, Leo Rey gritó: “¡Chúpalo Alexítico!” ante el público.

La defensa de Alexítico sostiene que estas expresiones habrían provocado burlas en redes sociales, memes elaborados con inteligencia artificial e incluso amenazas de muerte dirigidas contra el artista y su familia.

El tribunal fijó para el próximo 10 de noviembre la primera audiencia, instancia a la que deberán concurrir ambas partes.

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