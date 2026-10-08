Leo Rey fue confirmado para Lollapalooza Chile 2027 y nuestra Tencha no dudó en llamarlo: esto fue lo que pasó

Este jueves 8 de octubre se dio a conocer el line up oficial del Lollapalooza Chile 2027. En este sentido, una las grandes sorpresas fue que se confirmó a Leo Rey, quien ha estado muy viral durante los últimos días.

Frente a esto, nuestra querida Tencha no dudó en llamarlo para felicitarlo como corresponde por la noticia.

La conversación de la Tencha con Leo Rey

«Primero mijito lindo, precioso, darle las felicitaciones por todo lo que está logrando», partió señalando la señora Hortensia.

En este sentido, Leo Rey no dudó en demostrar su felicidad por este nuevo hito.

«Estamos súper emocionados, querida Tenchita, estoy pero emocionadísimo, agradecido de Dios ante todo por todo lo lindo que ha pasado», aseguró el exvocalista de La Noche.

«Creo que ha sido fruto del sacrificio y de todo lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Faltaba un show ahí para mostrarnos», añadió.

Además, Leo Rey indicó que actualemente está trabajando en perfeccionar su show.

«Estamos primero que todo afinando detalles, perfeccionando todo lo que venimos mostrando, agregando las nuevas canciones también. Incorporando todo este show que, que es de baile y de luces», aseguró.

El cantante también habló de su más reciente disco, el que se titula «El Rey de la Noche».

«Tiene nueve canciones originales, escritas y producidas por mí. Es un maravilloso trabajo con el que hemos tratado de refrescar, cierto, un poquito la cumbia y mostrar esta nueva propuesta, pero una de mis canciones favoritas, bueno, es sexo, obviamente», expresó Leo Rey.

Además, al finaliza la conversación se vivió un cómico momento. Resulta que la Tencha le pidió que lanzara su viral frase.

Ante esto, Leo Rey no dudó y lanzó: «Chúpalo RadioActiva…».

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