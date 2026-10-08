Impacto por potente advertencia a Gala Caldirola: «Subiré un matrimonio que rompiste»

Recientemente, Gala Caldirola y Coté López volvieron a dar que hablar. Esta vez, la empresaria respondió directamente a los dichos de la española, quien abordó la polémica durante el último capítulo de «Plan Perfecto».

«Yo nunca quise que ella fuera parte de mi relación con Luis, ella se involucró, ella se metió en la relación, no es que yo la metí a ella», fue parte de lo que indicó la exchica reality.

Frente a esto, la empresaria arremetió en su contra en unas historias que posteriormente borró. Según se indicó, las publicaciones habrían estado disponibles durante aproximadamente tres minutos antes de desaparecer de Instagram.

«Galadriel, yo no soy una persona que tenga paciencia en lo absoluto, tampoco una que habla tan bonito que la gente le cree todo. Yo soy más de pruebas», indicó Coté López.

Además, le lanzó una potente advertencia a Gala Caldirola.

«Vuelve a nombrarme y cada vez que lo hagas yo subiré un matrimonio que rompiste, ‘QUEEN SORORA’, y además el video que sabes», mencionó.

La empresaria también recordó que, desde su perspectiva, ya había asumido responsabilidad por su parte en el conflicto y que pidió disculpas.

Las reacciones que generó la arremetida de Coté López

Si bien las historias de Coté López fueron borradas rápidamente, algunos usuarios alcanzaron a registrar las publicaciones. De este modo, los pantallazos comenzaron a circular en distintas plataformas y volvieron a instalar la polémica entre ambas figuras.

En este sentido, el influencer Danilo 21 compartió los registros de las historias en una publicación.

Como era de esperarse, la situación generó múltiples reacciones. «Le da una rabia tremenda que gala este recibiendo apoyo»; «Está desesperada heavy»; «Ojalá la Gala vuelva con el Luis»; «La nueva Daniela Aranguiz oficial»; «Es que la Coté se aburrió po, si quedó como la mala del cuento y al final la Gala no es una santa paloma«, fueron solamente algunos de los comentarios que dejó la publicación de Danilo 21.

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