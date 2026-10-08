Monito Vidal deja la grande tras presentar a su polola: compartió romántico registro con famosa influencer

Alonso Vidal, quien también es conocido como «Monito» Vidal, recientemente llamó la atención en redes sociales. Esto debido a que el hijo de Arturo Vidal y Marité Matus compartió una romántica fotografía junto a su polola.

El joven publicó en Instagram una postal donde aparece besando a Macarena Antonia. Además, acompañó la imagen con un corazón rojo.

Vale señalar que la conquista de Monito Vidal es una conocida creadora de contenido y cuenta con cerca de 800 mil seguidores en TikTok, donde suele publicar videos relacionados con distintos aspectos de su vida cotidiana.

La romántica fotografía de Monito Vidal y su polola

Macarena compartió el registro en TikTok y acompañó la publicación con el mensaje «el mejor».

El hijo de Arturo Vidal reaccionó y escribió: «Te amo, mi vida».

Anteriormente ya se habían visto juntos en redes sociales. Hace un tiempo, el joven compartió una fotografía junto a Macarena. Instancia, en la que ambos posaron vestidos de huaso.

Por otro lado, es importante señalar que Monito Vidal alcanzó gran popularidad cuando era un niño. Periodo en el que era youtuber. Incluso fue uno de los creadores de contenido infantiles más reconocidos del país.

De hecho, logró ganar un Copihue de Oro en 2018, en la categoría Mejor Youtuber.

Sin embargo, posteriormente Alonso se fue alejando de la exposición que marcó su infancia y mantuvo un perfil mucho más bajo en redes sociales.

De todas formas, ocasionalmente comparte algunos registros personales. Por ejemplo, jugando fútbol.

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