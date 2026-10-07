Lollapalooza Chile 2027: revisa cómo conocer en vivo el line up del evento

Este jueves 8 de octubre Rock&Pop, Futuro y LOS40 se unirán para acompañar uno de los momentos más esperados antes de una nueva edición del Lollapalooza Chile 2027: la revelación de su lineup.

Entre las 11:30 y las 12:30 horas, las tres emisoras realizarán una transmisión especial en vivo. El programa reunirá a representantes de sus equipos y combinará música, entrevistas, invitados, concursos y distintas sorpresas preparadas para la ocasión.

La conducción estará a cargo de Sergio Lagos, de Órbita Rock&Pop; Martina Orrego, de Página 40; y Pato Cuevas, de La Ley del Rock. El espacio podrá escucharse a través de las frecuencias de Rock&Pop, Futuro y LOS40 a lo largo de Chile. Además, transmisión también estará disponible en los respectivos canales de YouTube de las tres radios.

La emisión tendrá además un significado especial para la historia de estas emisoras y el festival. Rock&Pop, Futuro y LOS40 han acompañado a Lollapalooza Chile durante sus 15 años de trayectoria en el país. Las tres radios se han mantenido como sus únicos media partners radiales oficiales desde la llegada del evento a Chile.

Esa alianza ha incluido distintas etapas de cada edición. La cobertura comenzó con los anuncios y contenidos de la previa, continuó con programas especiales y se extendió hasta las jornadas del festival. A eso se suman las entrevistas y los contenidos exclusivos realizados en terreno.

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