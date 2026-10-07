Pastor Rocha sorprende tras anunciar nuevo proyecto: «Nos hemos pegado sendos viajes»

Pastor Rocha visitó RadioActiva y llegó con varias novedades. El comediante conversó en «Pa’ K Me Invitan» sobre su próximo show en Gran Arena Monticello y adelantó detalles de «El mundo de Rocha», un nuevo programa de viajes.

El espacio mostrará una faceta diferente del conocido personaje. De hecho, Rocha explicó que el formato jugará con las dos personalidades que forman parte de su propuesta: Santiago y Pastor Rocha.

«Yo soy medio esquizofrénico para la volada, entonces viajo como las dos: a veces aparece Santiago, a veces aparece el Pastor Rocha», contó.

Además reveló: «Nos hemos pegado sendos viajes: estuvimos en el Amazonas, estuvimos en Noruega y estuvimos en la India».

Pastor Rocha se prepara para el Gran Arena Monticello

Además de hablar sobre su nuevo proyecto audiovisual, Pastor Rocha adelantó su próximo encuentro con el público. El comediante se presentará el 9 de octubre en Gran Arena Monticello con «Roch School».

«Vamos a estar el 9 de octubre en el Gran Arena Monticello en el ‘Roch School’. Sendo show nos vamos a pegar», anunció.

Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Para adquirirlas, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la plataforma.

«En nuestro cuarto Gran Arena y van a poder reír sin parar. Es un show que también tiene mucho chiste, mucha anécdota y mucha conexión con la gente», adelantó el Pastor Rocha.

Asimismo, aseguró que «algo que siempre hacemos es sacarnos foto con el público al final de cada show, porque es una forma de nosotros poder agradecerles por ir, por estar y sobre todo por conectar (…). Los abrazos sinceros, ahí nos vamos a ver, la vamos a pasar bonito y sobre todo yo creo que vale la pena seguir riendo a pesar de todo».

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