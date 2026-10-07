Polémica en programa por obsceno gesto a periodista de parte de su compañero: quedó grabado y se llenó de críticas
El polémico momento quedó grabado y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde hubo múltiples opiniones.
Nicolás Peric protagonizó un polémico momento durante una reciente transmisión en su programa radial, lo que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.
El exfutbolista pasó por detrás de la comunicadora Francisca Vargas. Fue en ese instante cuando realizó un gesto obsceno que quedó registrado por las cámaras.
La situación no pasó inadvertida. Jorge «Coke» Hevia se percató de que el hecho había quedado grabado y se lo hizo saber al exarquero.
El episodio provocó diversas críticas en redes sociales. De hecho, el momento fue compartido por la cuenta de X @Crisnomass, donde múltiples personas opinaron.
«Un nuevo integrante al equipo de los FUNAKI»; «Se nota que es talla entre amigos»; «Q ordinario ese hombre»; «He visto a weo… despedidos por menos»; Cualquier persona que haga esa we… en la pega que sea lo sacan cagando», fueron algunos comentarios
Vale señalar que Nico Peric se refirió públicamente a lo ocurrido.
Nico Peric pidió disculpas
El exfutbolista se tomó un momento del programa para dirigirse directamente a Francisca Vargas y reconocer que su comportamiento no había sido apropiado.
«Quiero pedir disculpas a la Fran Vargas por un acto, una actitud que no debió haber sido, que lamentablemente salió al aire», indicó Nicolás Peric.
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