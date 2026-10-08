Lollapalooza Chile 2027 revela su line up: revisa a los artistas que se presentarán

¡Se acabó la espera! Lollapalooza Chile 2027 ya tiene line up oficial. Este jueves fueron revelados los artistas que serán parte de una nueva edición del reconocido festival.

La esperada cartelera reúne a destacados exponentes de la música nacional e internacional, quienes llegarán a Santiago para protagonizar uno de los eventos musicales más importantes del año.

Lollapalooza Chile 2027 se realizará entre el viernes 12 y el domingo 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins. Recinto que volverá a recibir a miles de fanáticos durante las tres jornadas del festival.

Este es el line up de Lollapalooza Chile 2027

La próxima versión de este esperado festival cuenta con una variada parrilla. Los artistas que lo encabezan son ni más ni menos que Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr y The Prodigy.

Además, exponentes nacionales dirán presente en este evento. Entre ellos se encuentran Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena, Ana Tijoux, Los Tetas, los Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, Dj Raffv y Congreso. A ellos se les suma todo el ritmo de Leo Rey y Santa Feria.

Revisa el line up completo de Lollapalooza Chile 2027 a continuación:

Venta de entradas

Vale señalar los Pases Generales por 3 días ya se encuentran disponibles en Preventa 3 a través de Ticketmaster. La oferta también incluye los accesos Lolla Lounge y Platinum para las tres jornadas.

A esto se suman los servicios de estacionamiento y lockers con disponibilidad para los tres días del festival. En tanto, la venta de entradas por jornada y de los servicios individuales comenzará una vez que se dé a conocer el line-up correspondiente a cada día.

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