De Ana Tijoux a Leo Rey: revisa los artistas chilenos que serán parte del Lollapalooza Chile 2027

A las 12:00 horas de este jueves 8 de octubre se dio a conocer el esperado line up del Lollapalooza Chile 2027, el que cuenta con la presencia de destacados artistas nacionales.

El evento se desarrollará en el Parque O’Higgins entre el 12 y el 14 de marzo. Y uno de los principales nombres chilenos es de Ana Tijoux, reconocida voz del hip-hop.

Además de Francisca Valenzuela, Alex Anwandter y Javiera Mena, referentes de la música pop y alternativa nacional.

También se confirmó que un popular artista chileno que ha estado muy viral durante los últimos días será parte del Lollapalooza Chile 2027. Hablamos ni más ni menos que de Leo Rey, quien junto a Santaferia estarán representando a la escena cumbiera.

Otro de los grandes atractivos será el reencuentro de Gondwana y Quique Neira, quienes llevarán al festival sus clásicos ligados al reggae y a la música chilena.

Grandes artistas nacionales serán parte del Lollapalooza Chile 2027

El cartel también contempla a históricos de la escena local como Los Tetas, Hermanos Ilabaca y Congreso.

Además, también hay artistas vinculados a la música urbana como Lucky Brown y Kuina, quienes aportarán distintos sonidos al Lollapalooza Chile 2027.

La representación femenina también tendrá nombres como Javiera Electra, Olivia García y Catalina y Las Bordonas de Oro.

A ellos se suman Nando García, Pascual Arroyo, Estoy Bien, Roce de Mente y Te Odio Te Odio, DJ Raff y más.

Por otro lado, los cabezas de cartel del Lollapalooza Chile 2027 son Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr y The Prodigy.

Revisa el line up completo a continuación:

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