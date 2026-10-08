Brilló múltiples veces en el Festival de Viña y ahora se confirma su regreso a la televisión después de años: fichaje de lujo en Canal 13

Luego de años alejado de la televisión, se confirmó que un conocido humorista será parte el renovado «Vértigo», que volverá a Canal 13. Se trata ni más ni menos que de Stefan Kramer.

El imitador se sumará al espacio encabezado por Martín Cárcamo y Tita Ureta, aportando su característico humor y sus imitaciones de reconocidas figuras.

De hecho, ya dio una muestra de lo que se podrá ver en el estelar. Para presentar su llegada, imitó al propio Martín Cárcamo, registro que fue compartido en la cuenta de Instagram del mismo comediante.

«Vuelvo a la tele después de muuuchos años», escribió en la descripción de la publicación.

Stefan Kramer habla de su regreso a la televisión

El humorista que se ha presentado en cuatro oportunidades en el Festival de Viña reconoció que regresar a la televisión representa un desafío diferente. Su última experiencia con un programa propio fue «Kamaleón, el show de Kramer», emitido por TVN hace 10 años.

En este sentido, sobre su participación en «Vértigo» adelantó que «divertirnos y jugar será la tónica en esta etapa».

Además, expresó: «Me acuerdo que la última vez que estuve en televisión fue ‘Kamaleón’ y competimos con ‘Vértigo’. Nos quisimos tirar un jueves y creo que ganamos el primer capítulo, pero por 40 minutos no más y después nos arrollaron».

Ahora, Stefan Kramer aseguró que vuelve con una mirada distinta.

«Me he dado cuenta que la televisión es importante. A veces uno piensa que está haciendo muchas cosas en redes y que está full vigente, pero la gente que está en su casa y que es más grande, ve televisión, y yo feliz de volver a un medio así y de tal relevancia», indicó.

Respecto de su propuesta, Kramer adelantó que los espectadores encontrarán una versión reconocible de su trabajo.

«Creo que estoy reconciliado un poco con lo clásico, por lo que en este regreso verán al Kramer clásico de las imitaciones», señaló.

Y las sorpresas podrían ser varias. El comediante incluso imaginó posibles situaciones con antiguos rostros de «Vértigo».

«¿Por qué no traer a la Diana (Bolocco) a preguntar qué hace Tita Ureta ahí y no está ella?», planteó.

También mencionó a José Antonio Neme y Jorge Quiroz antes de cerrar con una idea clara sobre esta nueva etapa: «Pueden haber muchas sorpresas y, lo más importante, es jugar, pasarlo bien y que el público disfrute».

Vale señalar que el programa «Vértigo» se estrenará este jueves 15 de octubre a las 22:30 horas por Canal 13 y sus plataformas.

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