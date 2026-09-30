Stefan Kramer llegará a Valdivia y Rancagua con espectáculo orientado a mayores de 50 años: fechas y venta de entradas

Recientemente, se anunciaron dos fechas de el show de Stefan Kramer, «Encuentros con Kramer 50+». Iniciativa impulsada por Caja Los Andes junto a la comunidad Youngers.

El proyecto busca entregar a los afiliados de 50 años y más espacios de entretención, cultura y encuentro. Para esta primera etapa, el imitador preparó una versión de su espectáculo especialmente pensada para este público.

Se confirman dos fechas de «Encuentros con Kramer 50+»

El comediante recorrerá distintos momentos de la historia reciente de Chile a través de sus personajes e imitaciones. En este sentido, utilizará referencias que forman parte de la memoria de varias generaciones y que permiten abordar el humor desde las experiencias compartidas.

Las fechas anunciadas se desarrollarán el 3 de octubre en el Teatro Municipal Lucho Gatica de Rancagua y el 7 de octubre en el Teatro Cervantes de Valdivia. Las entradas se pueden conseguir a través del sistema Puntoticket.

«Tenemos una generación con ganas de seguir aportando a la sociedad, disfrutando y aprendiendo, pero que muchas veces no encuentra los espacios para hacerlo. Este tipo de instancias culturales y recreativas buscan precisamente eso: entregarles un momento de bienestar y encuentro de calidad con otros», señaló Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

Por otro lado, Youngers es una comunidad creada por el publicista David Jana que busca promover una mirada distinta sobre la vida después de los 50, poniendo el foco en la actividad, los proyectos y las nuevas experiencias.

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