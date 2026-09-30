Harry Nach prepara gira nacional y adelanta detalles de su próximo álbum: «No quise hacer algo tan comercial»
"Lo quise hacer más enfocado a mi fan base que me sigue desde un principio y que entiende el concepto de mi álbum", aseguró.
Durante la jornada de este martes, Harry Nach estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que conversó con Jaime Proox, Rosinelli y DJ Janyi sobre la gira nacional que está preparando.
El joven cantante se estará presentando en Punta Arenas, Talca, Osorno, Puerto MOntto, Copiapo, Valparaíso y más ciudades del país.
Harry Nach entrega detalles de su gira nacional
«Es algo que yo he querido hacer hace mucho tiempo, mostrar mi show completo mostrar toda mi música, todo mi catálogo, todos mi estilo. (…) Voy a cantar de todo un poco y voy a cantar canciones de las más antiguas hasta canciones que ni siquiera han salido», indicó Harry Nach.
Además, el artista adelantó que esta año saldrá su nuevo álbum «Moods 2». «Este año sí o sí va a salir, junto a la gira eran dos cosas muy esperadas», aseguró.
En este sentido, Harry Nach adelantó: «Es un álbum super dedicado a mis fanáticos, no quise hacer algo tan comercial. Lo quise hacer más enfocado a mi fan base que me sigue desde un principio y que entiende el concepto de mi álbum».
Incluso señaló que aunque todavía no salga, espera cantar temas de su nuevo disco durante la gira.
Además, lanzó una invitación. «El show de Harry Nach es uno de los mejores shows que hay. Humildemente lo digo, me lo ha dicho mucha gente hermano mucha gente que ha asistido a mi show, me han dicho que son muy potentes», aseguró.
Por otro lado, el artista tampoco descartó sumarse a la ola del deniminado «pop flaite» tras ser consultado. «Yo soy rapero y aparte me gusta la música electrónic, me gusta el rock hermano y el reggaetón entonces puedo hacer todo», indicó.
«Me gusta mucho lo que se está haciendo con esos estilos más ochenteros», añadió la joven.
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