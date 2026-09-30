Pamela Leiva no escondió su emoción tras cumplir importante sueño: «Si yo me muero mañana, me muero feliz»

Pamela Leiva no escondió su emoción tras vivir un momento que esperaba desde que era una niña.

La comediante sorprendió durante este fin de semana al compartir registros de una particular experiencia en Fantasilandia. Esta vez, no llegó al tradicional parque de diversiones como una visitante más, sino que tomó el lugar de uno de sus personajes más reconocidos.

En concreto, Pame Leiva se convirtió en la princesa Nadine de La Monga y realizó el esperado show frente al público. De este modo, lució el característico vestuario del personaje, protagonizando un momento que tenía un significado especial para ella.

Vale señalar que la humorista confesó que este era un sueño que tenía desde niña.

«Cuando niña era el paseo que uno esperaba, que muchas veces yo lo pedía de regalo de cumpleaños, mi visita a Fantasilandia», indicó en el El Medio Día», de TVN.

Además, recordó la emoción que sentía antes de cada visita.

«Me acuerdo que cada vez que iba, la noche anterior no dormía de la pura emoción y de la ansiedad de que iba a estar en Fantasilandia, y cuando estaba allá decía: ‘No quiero que este día se acabe nunca’», contó Pamela Leiva.

Un sueño que finalmente se hizo realidad

Pero su vínculo con La Monga iba mucho más allá de disfrutar del espectáculo. La figura de TVN reconoció que durante sus visitas al parque también imaginaba cómo sería estar al otro lado y formar parte de la presentación.

«Cuántas veces estuve en ese juego pensando en ‘qué ganas de estar ahí, qué ganas de bailar, de poder ser yo la que está ahí’, y que hoy día se me cumpla ese sueño», expresó.

La situación incluso llevó a la comediante a reflexionar sobre cómo terminó cumpliendo algo que había imaginado durante años.

«De verdad me sorprendió a mí misma de la capacidad de manifestación que tengo», comentó entre risas.

«Para mí es una experiencia que atesoro para siempre, que de verdad si yo me muero mañana yo me muero feliz… Es muy emocionante, muy lindo y está guardado con mucho amor en mi corazón», afirmó.

Vale señalar que Pame Leiva compartió una publicación para celebrar este momento en el que lució el atuendo de la Monga. En este sentido, la comediante se llenó de comentarios de sus seguidores.

«Es que lo hiciste a la perfección!!!! Demasiado top»; «Te ves bellísima»; «eres imparable»; «Hue… regia, te amo»; «Diosa del Olimpo», fueron algunos de los mensajes que recibió la figura de TVN.

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