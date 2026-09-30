Famoso creador de contenido confiesa que ha estado con más de 200 mujeres y en redes no lo pueden creer: «Después despertó»

Recientemente, Vardoc, cuyo nombre real es Nicolás Liñán dio mucho que hablar durante entrevista en el podcast «Nada Que Perder» de Once Stream.

En esta instancia, el creador de contenido, conocido por su pasado en YouTube, conversaba sobre su experiencia en la industria para adultos cuando sorprendió con un dato de su vida privada que generó gran sorpresa en Roberto Cox.

La confesión de Vardoc

Vardoc aseguró que, desde que comenzó a producir contenido +18, ha estado con más de 100 mujeres. Sin embargo, esa cifra no sería comparable con la cantidad de personas con las que se relacionó antes de entrar a ese rubro.

«No sé, yo antes de hacer contenido para adultos, también estuve con una cantidad similar de personas en mi vida privada», aseguró.

«¿Para qué nos vamos a estar sacando la carta entre gitanos?… a ustedes les deben hablar caleta de chicas, tipo ‘oye, veámonos'», agregó Nicolás Liñán.

Además, el creador de contenido indicó: «Antes estuve con 200 personas por lo bajo, si es que no más».

Posteriormente, Vardoc señaló que aveces estaba con más de una mujer el mismo día. «Imagínate quedas soltero hace nada hue… y te hablan diez minas, están todas buenas y todas te quieren ver», expresó.

Vale señalar que estas declaraciones no pasaron desapercibidas. De hecho, a través de las redes sociales del mismo podcast se compartió un video del momento, el que generó múltiples reacciones.

«Jajaja dale color, gorreado cu…», escribió un usuario de Instagram, haciendo referencia a una infidelidad que sufrió Vardoc en el pasado.

«Dime de qué te jactas y te diré de qué careces»; «no le creo nadaa»; «Y después despertó», fueron solamente algunos de los comentarios que dejó el momento.

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