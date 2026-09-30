Illya Kuryaki and the Valderramas se suman a Santiago Rocks 2026: revisa el line up completo y cómo comprar entradas

El próximo 13 de diciembre, el Hipódromo Chile se convertirá en escenario de una extensa jornada musical con la llegada de Santiago Rocks 2026. El festival reunirá a reconocidos nombres del rock, funk y la música popular latinoamericana.

Y recientemente se anunció el regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas a Chile. Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur volverán a encontrarse con el público nacional después de un largo periodo sin presentarse en el país.

El dúo argentino llegará con un repertorio marcado por algunos de sus mayores éxitos. Entre ellos se espera que interpreten «Abarajame», «Coolo», «Jaguar House» y «Ula Ula», canciones que forman parte de la historia del grupo.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores chilenos, los músicos destacaron la relación que mantienen con el país.

«Chile siempre ha sido un pilar fundamental en nuestra historia y el público de allá tiene un fuego único. Volver después de tanto tiempo, y hacerlo en un festival con una energía tan poderosa como el Santiago Rocks, nos llena de emoción. Prepárense porque vamos a desatar un huracán de funk, rimas y sudor en el Hipódromo. ¡Los extrañábamos, hermanos chilenos!», expresaron.

El cartel de Santiago Rocks 2026

La programación de Santiago Rocks también contempla a importantes exponentes de la música latinoamericana. Los Auténticos Decadentes, GYT (Guyot Toth), Vilma Palma e Vampiros y 2 Minutos serán parte de la jornada.

La representación chilena, en tanto, estará a cargo de figuras fundamentales de la escena nacional. El público podrá disfrutar de Los Jaivas, Los Tres y Joe Vasconcellos. A ellos se suma Claudio Narea, quien llegará al festival con un repertorio compuesto por grandes éxitos de Los Prisioneros.

Por otro lado, desde la organización del evento han anunciado espacios pensados para recibir a asistentes de distintas edades. El recinto contará con zonas de sombra para enfrentar las altas temperaturas y una oferta de food trucks para quienes quieran comer durante el evento.

Las puertas abrirán a las 12:00 horas, dando inicio a una jornada que se extenderá durante gran parte del día.

Las entradas para Santiago Rocks ya están disponibles mediante Puntoticket, mientras que el festival también entregará información y novedades a través de su sitio oficial.

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