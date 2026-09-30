Tras grave funa en su contra: El «Chino» del Cajón del Maipo impacta con íntimo registro junto a Génesis

Manuel Orellana, conocido popularmente como «El Chino», volvió a dar que hablar en redes sociales luego de quedar en medio de una fuerte polémica familiar.

Recordemos que durante la semana el sujeto que alcanzó notoriedad durante julio, tras quedar atrapado en un refugio del Cajón del Maipo junto a dos parvularias, enfrentó acusaciones realizadas públicamente por su propia hija.

Resulta que la joven utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente a su padre y también a Génesis, su actual pareja. Entre sus declaraciones, aseguró que Manuel Orellana nunca habría ejercido un rol cercano con sus hijos.

«Él jamás ha sido un padre presente, siempre ha preferido a sus parejas antes que a sus hijos», indicó.

La joven también lanzó otras acusaciones relacionadas con la situación económica de su abuela. Según su relato, la mujer tendría que hacerse cargo de algunos gastos de Orellana y Génesis.

«Que salga la verdad a la luz, ya es hue… que aparenten una vida que nunca han tenido (…) mi abuela con su pensión tiene que pagarle el arriendo y sus consumos. Ninguno de los dos trabaja para ayudarla o, por último para cargar la camioneta después de la feria», sostuvo la hija del «Chino» del Cajón del Maipo.

Pero las acusaciones no terminaron ahí. La hija del Chino afirmó que su padre y Génesis acudirían donde su abuela para pedirle dinero destinado, según sus dichos, a la compra de sustancias ilícitas.

«llegan solo a machetearle plata», señaló la joven.

«Cuando Génesis llegaba al puesto, le robaba la plata a mi abuela de la caja», añadió.

A esto se le suma que la hija de Manuel Orellana también acusó a su padre de ejercer violencia con tra ella.

Las declaraciones generaron una rápida reacción de Génesis, quien salió en defensa de Manuel Orellana y le lanzó múltiples insultos a la joven.

El «Chino» reaparece en redes sociales

En medio de este escenario, Manuel Orellana optó por reaparecer en Instagram con una historia que llamó especialmente la atención.

El hombro compartió una fotografía en la que aparece junto a Génesis. Ambos posan con sus rostros juntos. Además, el registro fue acompañado por la canción «Si Él Supiera», de David Deseo y Lorena Santos.

Aunque ninguno de los dos ha entregado públicamente detalles sobre el estado actual de su relación, la publicación deja en evidencia que continúan mostrando cercanía en redes sociales.

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