Sorpresa en la TV: Gala Caldirola se suma a popular programa

Gala Caldirola volverá a la televisión abierta. En concreto se desempeñará como panelista estable de «Plan Perfecto», espacio de farándula de Chilevisión.

La llegada de la modelo ocurre después de varias semanas en el centro de la atención mediática debido a su quiebre con Luis «Mago» Jiménez, situación que también involucró públicamente a su expareja, Coté López.

Ahora, Gala Caldiorla dará un giro en su carrera y se integrará al equipo del programa liderado por Fran García-Huidobro y Eduardo de la Iglesia. Desde ese lugar, participará como opinóloga y entregará su mirada sobre los distintos temas que se aborden en pantalla.

Chilevisión confirmó la noticia a través de una promoción emitida en pantalla. Sin embargo, desde el canal no ha informado la fecha exacta en que la española debutará como parte del panel.

Gala Caldirola abordará su reciente quiebre

Pero su participación en «Plan Perfecto» no estará limitada a comentar la contingencia de la farándula. Según adelantaron desde el canal, Gala Caldirola también tendrá espacio para hablar sobre el complejo periodo personal que ha vivido durante los últimos meses.

En particular, la exchica reality contará cómo ha enfrentado las consecuencias de su mediático quiebre y las situaciones que marcaron esta nueva etapa de su vida.

Su regreso a la televisión abierta tendrá además un antecedente cercano. La última vez que apareció en pantalla fue precisamente en «Primer Plano», donde conversó con Fran García-Huidobro y decidió romper el silencio sobre su separación.

Con esta incorporación, Gala se suma a un programa que busca mantenerse competitivo durante las tardes. «Plan Perfecto» enfrenta una disputa por la audiencia en ese horario y tendrá como competencia el regreso de «Alfombra Roja» de Canal 13, espacio que volverá a las pantallas durante la próxima semana.

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