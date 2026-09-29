Recientemente, el quiebre entre Scarlette Gálvez, conocida como «Eskarcita», y el streamer Julitroz sumó un nuevo capítulo.

Resulta que la joven se refirió nuevamente el término de la relación después de que aparecieran acusaciones sobre una presunta infidelidad por parte de su expareja.

El tema volvió a instalarse luego de que la creadora de contenido conocida como «Laprimasolar» compartiera antecedentes en redes sociales. Según esta versión, Julitroz habría mantenido conversaciones y encuentros con otras mujeres.

Vale señalar que el quiebre ya había sido polémico. Antes de que la influencer ingresara a Mundos Opuestos, la pareja había decidido tomarse un tiempo. En ese periodo, el streamer hizo unos comentarios que significaron críticas hacia Eskarcita y llevaron a parte de sus seguidores a responsabilizarla por el quiebre. Hay que considerar que la joven tuvo acercamientos con otro participante en el espacio.

Y recientemente, se conocieron nuevas acusaciones. De acuerdo con lo señalado por «Laprimasolar», Julitroz habría tenido estos acercamientos con otras mujeres durante los periodos en que Eskarcita se encontraba fuera del país por viajes o compromisos laborales.

Las palabras de Eskarcita

En sus redes sociales, Eskarcita reconoció en redes sociales que durante meses asumió que ella había sido la principal responsable de que la relación llegara a su fin.

«Cargué con el peso de que la relación no había funcionado por algo que hice, un error que cometí, que fue público, que asumí y que me esmeré en reparar», señaló.

Además, esto no fue todo. Eskarcita compartió un video, en el que escribió: «¿Con que así se siente que el tiempo te dé la razón?».

Frente a esto, una persona le escribió «jajaja no podí». A lo que la joven respondió: «Sí puedo, sí me comí todo el hate calladita mientras él se hacía la víctima y me cagaba con minas 10 años menores».

Vale señalar que Julitroz no ha respondido de maner pública a los rumores.

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