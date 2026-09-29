Ya no va más por TVN: confirman las fechas y el canal a cargo del Festival del Huaso de Olmué 2027

El Festival del Huaso de Olmué 2027 ya empieza a tomar forma. La Municipalidad de Olmué, Chilevisión y Bizarro Live Entertainment confirmaron que el tradicional evento se realizará entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero.

Una de las principales novedades será el inicio de una nueva etapa para el certamen. Chilevisión asumirá la producción integral y transmisión televisiva, mientras que Bizarro Live Entertainment estará a cargo de la producción del evento, luego de adjudicarse la licitación municipal para el periodo 2027-2032.

El escenario volverá a ser El Patagual, recinto que recibirá nuevamente uno de los encuentros más importantes de la música de raíz y el folclore nacional.

Es importante señalar que hasta el año pasado, el canal a cargo del Festival del Huaso de Olmué era TVN.

Convocatoria para la competencia

Junto con anunciar las fechas, la organización del Festival del Huaso de Olmué 2027 abrió las postulaciones para la tradicional competencia folclórica del festival.

La convocatoria está dirigida a autores, compositores, solistas y grupos vocales chilenos que tengan canciones inéditas y originales de raíz folclórica nacional. Entre los estilos aceptados se encuentran la cueca, tonada, vals, guaracha, trote y cacharpaya, entre otros.

Cada participante podrá presentar hasta dos canciones, aunque solo una podrá ser seleccionada. Las obras no deben haber sido difundidas previamente y tendrán que contar con una duración máxima de tres minutos y 30 segundos.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas.

En cuanto a los premios, cada canción clasificada recibirá $1.500.000. El primer lugar obtendrá $8 millones, el segundo $5 millones y el tercero $4 millones. Además, los ganadores recibirán el tradicional «Guitarpín».

El ganador también participará en el Festival Limache Vive el Folklore 2027, siempre que ambos municipios formalicen el convenio.

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