«Llegué hasta a pensar en…»: Tonka Tomicic impactó con inesperada confesión y reveló encuentro con famosa figura

Una inesperada confesión realizó Tonka Tomicic durante su programa radial. La animadora conversaba con Bastián Marín cuando recordó el tiempo en que estuvo sin trabajo.

Todo ocurrió mientras su compañero le contaba que había conseguido una nueva «peguita». La situación llevó a la icónica animadora a hablar de sus propios años alejada de la televisión.

«Me encanta que te salgan pitutos. Yo también quiero que me salgan más pitutos. Necesito muchos pitutos, no vez que estuve como dos años y medio sin trabajo», comentó Tonka Tomicic.

La conductora también se refirió a las consecuencias que tuvo para ella permanecer alejada de la pantalla.

«Imagínate lo que significa cargar con esa mochila. Tengo una cantidad de deudas que ni te cuento, pero aquí estamos, pecho a las balas», señaló Tonka.

Tonka Tomicic revela que pensó en abrir una cuenta de OnlyFans

La actual figura de Mega reconoció que, durante los momentos más complicados, incluso consideró la posibilidad de crear contenido para adultos a través de OnlyFans.

«En los peores momentos yo dije, ‘¿Qué hago?, ¿Uber?’. Mira, llegué hasta a pensar en abrir un Only Fans», reveló Tonka Tomicic.

Bastián Marín reaccionó de inmediato a sus palabras y le planteó que, en su opinión, esa alternativa podría haberle resultado.«Yo creo que te hubiese ido mejor con Only Fans», le respondió el periodista.

Pero la idea no habría quedado solamente en una conversación. Tonka contó que decidió investigar cómo funcionaba este negocio e incluso buscó asesoría.

«Yo también pensé. Empecé a calcular. Me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez. No, si hice una investigación de mercado. Porque estaba sin pega. Es tremendo», relató.

Finalmente, la animadora aseguró que con el paso del tiempo apareció una nueva oportunidad laboral y pudo dejar atrás aquel complicado escenario. «Y bueno, después pasó el tiempo y llegó una peguita», cerró.

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