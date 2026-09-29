Tras dejar CHV: filtran el millonario monto que Pancha Merino recibiría tras sumarse a Canal 13

Francisca Merino ya tiene nueva casa televisiva. La actriz regresa a Canal 13 para ser parte de la renovada versión de «Alfombra Roja».

El espacio estará encabezado por Ignacio Gutiérrez y Millaray Viera, mientras que la actriz se sumará al panel del programa de espectáculos.

En medio de este cambio, TCF Magazine entregó detalles del supuesto acuerdo económico que habría alcanzado Pancha Merino con la estación.

Según publicó el citado medio, la actriz tendría un contrato por tres años y recibiría cerca de $14 millones mensuales.

«El acuerdo contempla un contrato por tres años y un sueldo mensual de $14 millones, cifra que supera en un 75% los aproximadamente $8 millones que recibía en Chilevisión», señaló la publicación.

Las palabras de Pancha Merino tras regresar a Canal 13

Más allá de las cifras, la propia Francisca Merino explicó qué la llevó a aceptar nuevamente una propuesta de Canal 13.

Durante las últimas semanas, distintas opciones habían aparecido sobre su futuro televisivo. De hecho, sonó para ser parte de la nueva versión del reality de Mega «Volverías con tu ex?». Sin embargo, esto último no se concretó.

«A mí me motiva mucho trabajar en equipo, para mí los equipos son clave y por eso tomé la decisión de regresar a Canal 13. Implica reencontrarme con ex jefes con los que logré trabajar muy bien y ahora estoy segura que eso volverá a ser así también», señaló Pancha Merino.

Su regreso también tiene un componente especial por la historia que mantiene con la señal. Allí se hizo conocida durante los años 90 gracias a teleseries como «Amor a domicilio», «Adrenalina» y «Cerro Alegre».

«Pensar que yo aquí a los 21 años bajaba por la misma rampa del auto… los espacios del 13 yo los ocupo desde hace más de 30 años, y los conozco muy bien», recordó Pancha Merino.

La intérprete dejó Canal 13 en 2018, luego de su paso por el matinal, y ahora volverá para asumir este nuevo desafío televisivo.

La actriz que llega a «Alfombra Roja» describió este retorno como un reencuentro con una parte importante de su trayectoria.

«Es como volver a un lugar seguro, es como volver a casa. Tengo harta historia, pero también visualizo un futuro, con el equipo que voy a trabajar, con lo bien que creo que lo vamos a pasar y sintiendo también que nos va a ir increíble», comentó.

Y lanzó una particular comparación, fiel a su sentido del humor: «Finalmente voy a volver con un ex… con mi canal, algo que me tiene muy contenta».

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