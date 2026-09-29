Antonella Ríos deja la grande con inesperado destape en pleno programa: Pato Sotomayor no lo podía creer

Este lunes, Antonella Ríos protagonizó una inesperada situación en «Plan Perfecto». Esto a raíz de que Fran García-Huidobro hizo un comentario sobre su vestuario que rápidamente dio paso a una conversación mucho más desinhibida en el estudio.

Todo comenzó cuando la conductora hizo un comentario debido a una polera bien ajustada que estaba utilizando.

«No tengo frío, tengo pezones», lanzó Fran García-Huidobro, provocando reacciones entre sus compañeros.

Pero la animadora no se quedó ahí. La «Dama de Hierro» aprovechó la situación para compartir un dato.

«Les quiero contar a todas las mujeres que cuando te pones pechugas de silicona incluyen los pezones», expresó.

El comentario rápidamente derivó en bromas dentro del panel. De hecho, Antonella Ríos decidió llevar la conversación todavía más lejos.

La inesperada reacción de Antonella Ríos

En medio de las tallas, la actriz tomó una decisión que sorprendió a sus compañeros.

Sin mayor aviso, Antonella Ríos se quitó el sostén frente a las cámaras y continuó participando de la conversación con total naturalidad.

La situación generó la inmediata reacción de Fran García-Huidobro, quien respaldó el gesto de su compañera.

«Bien Antonella, me gusta», le comentó la conductora de «Plan Perfecto».

«No tengo nada que esconder», indicó Ríos. De este modo, dejó claro que no tiene inconvenientes con su cuerpo.

El momento también tomó por sorpresa a Pato Sotomayor. El integrante del panel quedó visiblemente asombrado ante lo ocurrido.

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