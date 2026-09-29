Luis Miguel prepara nueva gira mundial y Chile aparece en el horizonte: revisa todo lo que sabe

Los fanáticos chilenos de Luis Miguel prepara una nueva gira mundial para 2027 y Chile apareció mencionado en el anuncio de la productora que estará detrás del proyecto.

Resulta que Fénix Entertainment confirmó que volverá a trabajar junto al artista, repitiendo la alianza que permitió llevar adelante su anterior recorrido internacional entre 2023 y 2024.

La compañía compartió una fotografía del «Sol de México» en sus redes sociales y acompañó la publicación con una breve, pero llamativa pregunta dirigida al público nacional a través de un comentario. «Chile, ¿están listos?», escribieron.

De este modo, solamente queda esperar a que se anuncien las fechas la próxima gira mundial de Luis Miguel.

Su último paso por Chile

La nueva gira comenzará en 2027 y contempla presentaciones en distintos mercados internacionales. América Latina, Estados Unidos y Europa forman parte de los territorios que estarán incluidos en el recorrido.

Por ahora, sin embargo, Fénix Entertainment no ha revelado el calendario de presentaciones. Tampoco se conocen las ciudades, recintos ni el proceso de venta de entradas.

La expectativa en Chile se explica también por el reciente paso del cantante por el país. En marzo de 2024, Luis Miguel realizó dos conciertos completamente agotados en el Estadio Nacional.

Aquella presentación formó parte de la gira que desarrolló entre 2023 y 2024 y que convocó a millones de personas en distintos lugares del mundo.

Ahora, la posibilidad de un nuevo show en territorio nacional vuelve a tomar fuerza tras el mensaje de la productora. Eso sí, hasta que exista un anuncio oficial, no hay fecha ni recinto confirmado para su eventual regreso.

Las novedades sobre la gira serán comunicadas exclusivamente mediante los canales oficiales de la productora y los del propio Luis Miguel.

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