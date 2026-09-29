«Sentía como que no había mucho espacio para mí»: Popular figura cuenta la verdad de su salida de Mega

Durante los últimos días, Danilo 21 ha dado mucho que hablar por su decisión de no continuar en Mega.

En este sentido, influencer conversó del tema con «Hay que decirlo», donde explicó que su partida no ocurrió de un momento a otro. Según relató, ya había conversado con sus superiores sobre la posibilidad de dejar la estación varias semanas antes de concretarla.

«Yo soy bastante racional. Era algo que venía pensando hace tiempo, esto lo comuniqué a mis jefes como el 18 o 20 de agosto, por ahí», comentó Danilo 21.

Además, expresó: «Es algo que yo igual había pensado harto, a mí me gusta mucho sentir que lo que yo hago es un aporte».

Su decisión también estuvo relacionada con las expectativas que tenía al llegar a la señal. Una de ellas era participar en «El Juicio de los Ex», espacio que acompañaba al reality y que tuvo una duración más breve de la que esperaba.

Danilo 21 explicó que esa situación terminó afectando otros proyectos que tenía contemplados dentro de Mega.

«Yo también me fui a hacer unos asesoramientos, pero por esto mismo de que el programa duró poco no los pude hacer», señaló.

A continuación, reconoció que esa situación influyó directamente en su decisión: «En parte, lo que me motivó, fue eso».

Danilo 21 explica su decisión de dejar Mega

El creador de contenido descartó que haya existido algún conflicto con la estación o con sus trabajadores.

«Tuve una muy linda experiencia, me trataron muy bien, no hubo mayor problema», aseguró Danilo 21 durante la conversación con el programa de Canal 13.

De todos modos, señaló: «Sentía como que no había mucho espacio para mí, pero no porque no me lo quisieran dar, sino porque hay mucha gente, es un canal enorme y hay mucha gente muy capacitada para un montón de cosas».

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