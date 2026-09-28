Querida figura deja Canal 13 y entrega inesperada pista que lo acercaría a Mega: «Ya es tiempo de volver a casa con…»

Recientemente, se dio a conocer que Willy Sabor no continuará ligado a Canal 13 luego del término de «Hay que decirlo».

El comediante quedó fuera de los rostros que seguirán en pantalla tras el fin del programa y tampoco forma parte del elenco anunciado para el regreso de «Alfombra Roja».

Su salida de la estación ocurre junto a la de otros integrantes del espacio, como Gallina y Matías Vega.

Sin embargo, Willy Sabor compartió una publicación, que para muchos fue una señal sobre cuál podría ser su próximo destino televisivo.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram publicó una una fotografía junto a Kike Morandé. En el registro, ambos aparecen con el logo de «Detrás del Muro» de Mega de fondo, situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, esto no fue todo. El humorista también compartió un llamativo mensaje. «Ya es tiempo de volver a casa con Papá. Ejaleeee», escribió Willy Sabor.

Vale señalar que el comediante fue parte durante varios años de «Morandé con Compañía», espacio encabezado por Kike Morandé y que marcó una importante etapa de su trayectoria televisiva.

¿Willy Sabor llegará a Mega?

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que Willy Sabor se incorpore a «Detrás del Muro» o que tenga un acuerdo con Mega.

Lo concreto es que el comediante ya no continuará en Canal 13. Según consignó Página 7, el comediante optó por «privilegiar otros proyectos personales».

De este modo, habrá que esperar para conocer si esta señal termina convirtiéndose en un nuevo proyecto televisivo para el comediante.

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